Fiets dankzij GPS tracker terug bij eigenaar, twee verdachten aangehouden

Woensdagmiddag 7 september 2022 deed een Tilburger aangifte dat in het centrum zijn elektrische fiets was gestolen. Van de diefstal waren beelden opgenomen waarop twee verdachten te zien zijn. Rond 19.50 uur kreeg de aangever een melding dat de GPS tracker op de gestolen fiets, uitstraalde op het Conradhof. De gestolen fiets werd in die straat aangetroffen. Inmiddels zat er een ander slot op.



Twee mannen die in de straat liepen en volledig aan het signalement van de dieven voldeden zijn met toestemming van de officier van justitie als verdachten aangehouden. Ze zijn al vaker ter zake vermogensdelicten met de politie in aanraking geweest. De fiets is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.