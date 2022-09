Man aangehouden met meerdere vuurwapens

Naar aanleiding van meerdere meldingen over mogelijke wapens startte de politie een onderzoek. Hierbij werd in de auto van de verdachte twee vuurwapens aangetroffen. Deze zijn veiliggesteld door een specialist. Daarna werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij werd een grote hoeveelheid wapens gevonden. Naast enkele slag- en steekwapens betrof het vooral nepvuurwapens die op het eerste oog niet van echt te onderscheiden waren. Alle wapens worden nog verder onderzocht. De verdachte zit vast voor verhoor.



Nepwapens

Een nepwapen die niet voldoet aan de Europese Speelgoed richtlijn en die qua vorm en afmeting precies lijkt op een echt vuurwapen, is een verboden wapen van de Wet wapens en munitie. Bovendien is het gevaarlijk om met een nepvuurwapen over straat te gaan. Als de politie een melding over iemand met een vuurwapen krijgt, gaan zij daar met spoed op af. Agenten nemen áltijd het zekere voor het onzekere en trekken kogelwerende vesten aan en behandelen de persoon in eerste instantie altijd als een vuurwapengevaarlijke verdachte. In dat geval zullen ze je met getrokken pistool dwingen het wapen weg te leggen en je handen omhoog te houden. Als je dat niet doet, of als je er grappig over doet, is het risico dat de situatie escaleert. Met alle gevolgen van dien. Pas als agenten de situatie veilig achten, kunnen zij kijken een wapen echt is. Dus ga nóóít met een nepvuurwapen over straat.



Melden helpt

Uw melding helpt bij de aanpak van criminaliteit. Mensen die verdachte situaties zien of vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat altijd melden bij de politie via 0900-8844. Melden kan ook altijd via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Meld Misdaad Anoniem stuurt de tip die zij van een burger hebben gekregen pas door naar de politie, als iemand écht volledig anoniem is. Bij direct gevaar belt u 112.



2022187147