Krantenjongen aangevallen

Op vrijdag 9 september 2022 om 6.15 uur was een krantenbezorger bezig met zijn wijk in de Groeseindstraat. Op dat tijdstip werd hij aangesproken door een Engels sprekende man. Die vroeg hem de weg naar het station. De jongen vertelde in zijn beste Engels hoe hij moest lopen. Maar de man liep niet weg en keek in de tassen van de krantenjongen. De man probeerde ook zijn draadloze oortjes te pakken die de jongen in zijn oor en in zijn hand had. Ook vroeg hij of de jongen geld bij zich had en hij wilde zijn fiets hebben. Dit alles kwam zeer bedreigend en intimiderend over en de jongen was bang dat hem wat zou overkomen.

Aanhouding na dreigen stroomstootwapen

Op het moment dat er twee fietsers voorbij kwamen zag het slachtoffer kans om weg te fietsen. Hij belde de politie en meldde het incident. Ook kon hij een goede beschrijving geven van de verdachte. Korte tijd later zag een motorsurveillance op de Gasthuisring een man lopen die volledig aan het signalement voldeed. Hij sprak de man aan die toegaf toe dat hij een jongen had lastig gevallen. Toen hij wilde doorlopen kwam hij erachter dat hij was aangehouden. De agent hield hem tegen namelijk. Er ontstond een worsteling waarbij de verdachte rennend wegvluchtte ondanks dat er pepperspray tegen hem wa gebruikt. De agent ‘vorderde’ van een voorbijganger zijn fiets en reed achter de verdachte aan. In het Wilhelminapark kreeg hij hem te pakken. De verdachte wilde niet meewerken maar nadat de agent dreigde zijn stroomstootwapen te gaan gebruiken koos hij eieren voor zijn geld. Met hulp van toegesnelde collega’s en omstanders werd de verdachte, een 24- jarige man van Bulgaarse afkomst zonder bekende verblijfplaats in Nederland, geboeid en naar het bureau gebracht. De fiets is aan de eigenaar terug gegeven die achter de agent aan was gerend. Dit laatste zal echter, ondanks de ernst van de situatie, een heel komisch gezicht zijn geweest.

Dank

Uiteraard zijn we de fietser en de omstanders die geholpen hebben bij de aanhouding veel dank verschuldigd. Het helpen van agenten wordt zeer op prijs gesteld zolang het maar niet ten koste gaat van uw eigen gezondheid of veiligheid. Neem daarin dus een weloverwogen beslissing, agenten zijn getraind in inschatten en het nemen van risico’s maar we verwachten niet zomaar dat u dezelfde risico’s neemt.