Poszukiwany świadek możliwego przestępstwa z użyciem przemocy

We czwartek 8 września pewien świadek zgłosił, że w krzakach przy Goirkekanaaldijk, blisko Gounodpad, leży ranny mężczyzna. Ta ścieżka biegnie między Goirkekanaaldijk i Gounodlaan. Służby ratownicze pospieszyły na tę ścieżkę i znalazły tam 29-letniego Polaka z ciężkimi obrażeniami ciała. Ten Polak został niezwłocznie przewieziony do szpitala i tam został od razu zoperowany.

Postępowanie przygotowawcze

Zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Świadek mógł niewiele zeznać, jedynie to, że tego mężczyznę tam znalazł. Ponieważ niewykluczone jest, że chodzi tutaj o przestępstwo, zespół dochodzeniowo-śledczy wzywa świadków, aby się zgłaszali, mogą to również uczynić anonimowo. Może są osoby, które posiadają informacje, które mogą mieć znaczenie w tym postępowaniu; również te osoby są proszone o zgłoszenie się. Z uwagi na to, że ofiara jest Polakiem, ta odezwa jest przetłumaczona na język polski.

Kontakt: