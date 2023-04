Explosie bij woning in Vlaardingen

In de nacht van vrijdag 31 maart op zaterdag 1 april omstreeks vier uur in de nacht kreeg de politie een melding binnen van een explosie bij een woning. Het was duidelijk te zien dat de woning schade had opgelopen aan de voordeur en kozijnen. De bewoner van de woning is gelukkig niet gewond geraakt maar wel enorm geschrokken.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord? Of heeft u camera-, of dascambeelden in de omgeving van de Hoflaan en ziet u hier iets opmerkelijks op? Geef het dan door via de onderstaande opties.