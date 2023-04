Politie houdt twee verdachten aan in onderzoek naar mishandeling

Rilland - Politiemensen hebben zaterdagochtend 1 april 2023 twee inwoners van Rilland van 39 en 55 jaar oud aangehouden. De mannen worden ervan verdacht in een pand aan de Hoofdweg een 42-jarige man uit Rilland te hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart 2023. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.