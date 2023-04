18-jarige man uit Groningen aangehouden na melding van diefstal met geweld in Groningen

Groningen - Na een melding van diefstal met geweld startte de politie op vrijdagavond 31 maart rond 20:00 uur een onderzoek in de Grunostraat in Groningen. Daar zou een slachtoffer in een auto onder bedreiging van een wapen zijn bestolen. Het onderzoek leidde enkele uren later tot de aanhouding van een 18-jarige man uit Groningen door een arrestatieteam van de politie. Het onderzoek gaat verder en zowel de verdachte als getuigen van het incident zullen worden gehoord.