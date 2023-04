Getuigen gezocht na woningoverval in Zaandam

Onder bedreigende omstandigheden doorzochten twee verdachten de woning aan de Langeweide terwijl een 59-jarige vrouw daar aanwezig was. Het is onduidelijk met voor buit de verdachten zijn vertrokken. De twee personen zijn, nadat zij de woning verlieten, in de richting van de Schaarweide gelopen. De politie heeft in de omgeving uitgekeken naar de personen, maar de verdachten zijn niet aangetroffen.

Signalement verdachten

Persoon 1

Man

Tussen de 40 en 50 jaar oud

Ongeveer 1.65 meter

Mager tot slank postuur

Kort zwart met grijs haar

Licht getinte huidskleur

Persoon 2

Man

Licht getinte huidskleur

Zwarte shawl

Donkere capuchon

U kunt ons helpen

Voor het incident zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die meer informatie hebben, rond dit tijdstip iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Langeweide of beschikken over beelden. Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2023073079