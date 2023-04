Hennepkwekerij met zo'n 750 planten aangetroffen in woning

De inval in de woning is gedaan vanwege verdachte omstandigheden. Daarbij is een hennepkwekerij met zo’n 750 planten aangetroffen.

De 60-jarige bewoner is aangehouden. Daarnaast zijn contant geld en een personenauto in beslag genomen.

Ondermijning

De handel in verdovende middelen is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen.

Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolg is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken.

Wat kunt u doen?

In de strijd tegen ondermijning en illegaal wapenbezit werkt de politie samen met gemeenten en andere overheidsorganisaties.

Ziet u een verdachte situatie of heeft u het vermoeden dat er ergens criminele activiteiten plaatsvinden? Dan kunt u dit altijd melden bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u een melding maken via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Deze informatie kan helpen bij de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van handel in verdovende middelen.