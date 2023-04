Aanranding in trein naar Alphen in Team West

Aanranding trein naar Alphen

Op zaterdagavond 21 januari randt een onbekende man een vrouw aan in de trein naar Alphen aan den Rijn. Ook valt hij een conductrice lastig. Zij zet de man uit de trein. Maar ze weet niet dat de man daarvoor al meerdere vrouwen heeft lastiggevallen. Deze onbekende man loopt met een van de slachtoffers mee de trein in. Op het balkon van deze trein raakt hij haar billen aan. Ook op het Centraal Station wordt een slachtoffer door deze man lastiggevallen. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze onbekende man.

Ook zitten er vier verschillende zaken van bankhelpdeskfraude in de uitzending. We tonen camerabeelden van pinners in deze zaken:

Bankhelpdeskfraude Muggenlaan - Nieuwveen

Op donderdag 14 juli lichten nepbankmedewerkers een echtpaar op. Met hun bankpas wordt bij een Geldmaat op de Muggenlaan in Nieuwveen een groot geldbedrag opgenomen.

Bankhelpdeskfraude Simon van Capelweg - Noorden

Op donderdag 1 september wordt een 83-jarige inwoner uit Noorden door zogenaamde bankmedewerkers opgelicht. Met zijn bankpas wordt bij een bank aan de Simon van Capelweg in Noorden geld opgenomen.

Bankhelpdeskfraude Noordplein - Roelofarendsveen

Op dinsdag 30 augustus wordt een inwoonster uit Roelofarendsveen door nepbankmedewerkers opgelicht. Met haar bankpas wordt bij een bank aan het Noordplein in Roelofarendsveen geld gepind.

Bankhelpdeskfraude Reigersbos - Amsterdam

Op zaterdag 10 december wordt een inwoner uit Nieuwkoop door nepbankmedewerkers en nepagenten opgelicht. Met zijn bankpas wordt bij verschillende automaten geld opgenomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner bij een geldautomaat in Amsterdam.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Team West wordt iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.