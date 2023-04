Man gewond na steekincident aan de Kilweg in Barendrecht

De politie kreeg rond drie uur een melding binnen van een ruzie op de Kilweg in Barendrecht. Op locatie troffen ze een slachtoffer aan die gewond was, maar wel aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Er is meteen een verdachte aangehouden. Get gaat om een 22-jarige man uit Rotterdam. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Heeft u zelf informatie dat het onderzoek verder kan helpen? Geef het dan door via de onderstaande opties.