Onderzoek naar schietincident Vlissingen nog in volle gang

De politie stelde meteen een onderzoek in. De President Rooseveltlaan, de Bloemenlaan en de Vincent van Goghlaan werden (gedeeltelijk) afgesloten voor het onderzoek. Door agenten en rechercheurs werd een buurtonderzoek gedaan waarbij verschillende mensen vertelden wat zij hadden waargenomen. Zij verklaarden allemaal heel erg geschrokken te zijn. Even verderop, in de Hercules Segherslaan in Vlissingen, werd een personenauto aangetroffen die mogelijk bij de schietpartij betrokken is geweest. Deze auto is in beslag genomen voor (sporen)onderzoek. Een 33-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Zij is aangehouden op verdenking van poging doodslag. De vrouw is in verzekering gesteld en zit nog vast.

Getuigen gezocht

Omdat in deze zaak nog veel onduidelijk is, zijn de rechercheurs die bezig zijn met de zaak nog op zoek naar getuigen. Hebt u nog niet met de politie gesproken, maar hebt u op zondagavond, Eerste Paasdag, wel iets gezien dat verband zou kunnen houden met dit incident? Verdachte personen of voertuigen in de buurt van de Bloemenlaan, de President Rooseveltlaan, de Vincent van Goghlaan of de Hercules Segherslaan in Vlissingen? Laat het dan graag weten aan de politie. U kunt uw informatie melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12007006). Als u uw gegevens achterlaat dan wordt u in contact gebracht met iemand die de zaak behandelt. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2023-088156.

Gezien de aard, de omstandigheden en de omgeving waarin het misdrijf is gepleegd, kunt u ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Hoe gaat dat dan? Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder.

Meld Misdaad Anoniem

Ook wanneer u, om wat voor reden dan ook, liever niet met de politie praat, is er de mogelijkheid om wél te helpen om deze zaak op te lossen. Meld dan uw informatie via M. (Meld Misdaad Anoniem) Dat kan, gegarandeerd anoniem, via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000).