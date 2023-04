Getuigen gezocht na explosie/brand Czaar Peterstraat

Er is mogelijk aan de voorzijde van het pand een voorwerp tot ontploffing gekomen, waarna brand is ontstaan. Het vuur is snel door de brandweer geblust. Tijdens de explosie was er niemand aanwezig in het pand, maar wel in de omliggende woningen. Er raakte gelukkig niemand gewond. Toegesnelde agenten troffen helaas geen verdachten meer in de omgeving aan. In en rondom het pand is door een team van Forensische Opsporing onderzoek naar sporen gedaan.

De recherche is een onderzoek gestart naar de toedracht van dit incident en is op zoek naar getuigen en beelden. Woont u, of was u in de buurt van de Czaar Peterstraat op de nacht van 9 op 10 april en heeft u iets verdachts gezien? Bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u foto's en/of filmopnames van het incident? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.

Zaaknummer: PL1300 - 2023078876

Foto: Inter Visual Studio