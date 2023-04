Beschieting bij woning in Purmerend

Rond 04.30 uur in de ochtend kwam een melding binnen van knallen aan de Boeierstraat. Aan de bewuste straat bleek de gevel en het raam van een woning beschadigd door kogelinslagen. Vermoedelijk is er ook vuurwerk afgestoken bij de voordeur van de woning.

Op het moment van de beschieting was niemand aanwezig in de woning. Er werd direct onderzoek gedaan, waarbij ook een speurhond is ingezet. De politie heeft sporen veiliggesteld en nog niemand aangehouden.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u kan via 0900-8844. Liever anoniem bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

2023074122