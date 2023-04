Getuigen gezocht na schietincident Middenbeemster

De politie kreeg woensdagavond meerdere meldingen van het schietincident. Het incident zou zijn begonnen op de Belthoeve. Tijdens onderzoek werden op de Bijenlust en de Vlijthoeve meerdere hulzen aangetroffen. Ook werden meerdere goederen van de mogelijke verdachten aangetroffen aan de Vlijthoeve, deze zijn in beslag genomen. Meerdere eenheden hebben gezocht naar mogelijke slachtoffers en verdachten, deze zijn niet aangetroffen.

Getuigenoproep

Uit onderzoek zijn drie tot vier personen naar voren gekomen als verdachten in deze zaak. Allen waren donker gekleed, waarvan één meer dan vermoedelijk slippers droeg. Mogelijk zijn zij in een voertuig gestapt die geparkeerd stond in de omgeving van Meerhoeve/Noorderhoeve.

De politie onderzoekt het incident. Wij zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden. Was u rond 21.45 uur in de omgeving van eerdergenoemde locatie(s)? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachte(n)? Meldt u zich dan via 0900-8844. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

Slachtofferhulp

Op het moment van het schietincident waren er mogelijk meerdere ooggetuigen aanwezig. Getuige zijn van zo’n schietincident is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als ooggetuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.

2023074072