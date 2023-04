Woningen beschadigd en gewonde na explosie in Hillegom

De explosie is omstreeks 04.45 uur gemeld, nadat de buurt was opgeschrikt door een harde knal. Een persoon raakte lichtgewond en tien woningen raakten bij de explosie beschadigd.

Meerdere hulpdiensten zoals de politie en de brandweer rukten uit na de melding en onder meer het Team Explosieven Veiligheid kwam ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet en vier woningen zijn ontruimd.

Iets gezien?

De toedracht van de explosie wordt onderzocht en de politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van 11 op 12 april iets opvallends gezien in de omgeving van de Mauritslaan? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.