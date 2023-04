Drie personen aangehouden voor bankhelpdeskfraude

De verdachten deden zich voor als bankmedewerkers. Er werd slachtoffers verteld dat er iets mis was met hun bankrekening en dat ze zo snel mogelijk hun geld moesten veiligstellen.

Meerdere varianten bankhelpdeskfraude

In sommige gevallen werd door de verdachten aangegeven dat men het programma Anydesk op de computer moest installeren. Dit gaf de verdachten toegang tot de computer, waarna ze geld konden wegsluizen. Ook werd de andere variant van bankhelpdeskfraude, waarbij ze de pincode ontfutselen en een koerier de pas komt ophalen, toegepast.

Heterdaad in de auto

Twee verdachten konden op heterdaad worden aangehouden. Dit gebeurde terwijl ze in de auto zaten te bellen een slachtoffer. In plaats van de verdachten kreeg het slachtoffer dus ineens de politie aan de lijn. De aangehouden verdachten zijn een 21-jarige man uit Delfzijl en een 19-jarige man uit Emmen. Later op de avond werd nog een 23-jarige man uit Emmen aangehouden. De mannen zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Urenlange gesprekken

We kunnen er niet vaak genoeg voor waarschuwen: bankmedewerkers komen nooit uw pinpas ophalen en vragen nooit naar een pincode. Installeer ook geen programma’s op verzoek van een bankmedewerker, dit zal de bank nooit van u vragen.

Criminelen doen er alles aan om uw vertrouwen te winnen. Zo duurden gesprekken met de slachtoffers soms vier of vijf uur, voordat ze geld overmaakten. Waarschuw ook uw ouders en grootouders die mogelijk nog niet op de hoogte zijn van dit fenomeen.