Politie doet onderzoek naar aangetroffen overleden persoon

De politie bezocht de woning 12 april in verband met de vermissing van een persoon. Diezelfde avond werd een overleden persoon aangetroffen. De omstandigheden waren van dien aard dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Politieonderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het overlijden en de identiteit van de persoon. Een forensisch onderzoeksteam stelt bijvoorbeeld sporen veilig in de woning en de auto en probeert aan de hand hiervan te analyseren hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Daarnaast wordt aan buurtbewoners gevraagd of zij iets hebben gezien of gehoord, of misschien bruikbare camerabeelden hebben.

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u de afgelopen dagen iets opvallends gezien in de omgeving van de Bourgondiëweg? Of heeft u op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier.

2023073449/2023073449