Getuigen brandstichting coffeeshop gezocht

De brand ontstond even na 03:00 uur en de coffeeshop was op dat moment gesloten. Alerte getuigen voorkwamen erger en blusten het brandje kort nadat het was aangestoken. Kort erna troffen agenten een jerrycan en zwaar vuurwerk dat niet tot ontploffing was gebracht. Explosievenexperts kwamen ter plaatse om het veilig te kunnen verwijderen.

Dit had heel anders kunnen aflopen met veel meer schade of erger. Om een beeld te krijgen van de toedracht en wie betrokken is of zijn, spreekt de recherche van district Rotterdam-Stad graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of (dashcam)beelden? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.