Automobilist aangehouden na aanrijding

Het Operationeel Centrum kreeg op donderdag 13 april rond 1.50 uur een melding binnen van een ongeval op de snelweg. Ter plaatse bleek dat daar twee auto’s bij betrokken waren. Een van de auto’s, met daarin de latere verdachte, zou daarbij over de kop zijn geslagen. Na controle door medewerkers van de ambulancedienst leek de man niet gewond te zijn. Uit een speekseltest bleek wel dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Daarop is hij aangehouden. Na verhoor is hij met een rijverbod en proces-verbaal op zak naar huis gestuurd.