Automobilist zonder rijbewijs en verzekering, maar met drugs op zak op pad

De verdachte werd woensdagmiddag 12 april aan de kant gezet toen agenten zagen dat de auto vermoedelijk niet verzekerd was. Omdat de man allerlei spullen in zijn auto had liggen waarvan niet duidelijk was waar ze vandaan kwamen besloten de dienders, met toestemming van de bestuurder, de auto te doorzoeken. Ze vonden verschillende soorten drugs. Die zijn direct in beslag genomen. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het bleek dat hij ook nog achter het stuur zat zonder rijbewijs. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.