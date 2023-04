Drugslab aangetroffen in garage bij woning

In de garage van de woning stonden onder andere ketels en vaten. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwamen ter plaatste voor het ontmantelen van het lab.



Eerder deze nacht onderzochten we een melding van een mogelijk schietincident in dezelfde straat. Ondanks dat daar na grootschalig onderzoek toen niets werd aangetroffen dat concreet duidde op een schietpartij, werd met deze melding in het achterhoofd extra voorzichtigheid betracht. Het pand werd betreden door medewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI), omdat onduidelijk was hoe de situatie in de woning was en of er nog meer mensen aanwezig waren. Daarom werd de omgeving van het pand ruim afgezet in afwachting van de DSI. Nadat de DSI het pand had betreden bleek dat er verder niemand aanwezig was.



De burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch bekijkt of het mogelijk is om op grond van de aangetroffen situatie het pand te sluiten.