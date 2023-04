Echtpaar in woning overvallen

De bewoners werden in hun slaap verrast door drie, gemaskerde en donker geklede overvallers, die de man en de vrouw knevelden. De daders doorzochten het hele huis en gingen er uiteindelijk met in ieder geval een telefoon en geld vandoor. Van hen ontbreekt vooralsnog elk spoor. Hoe of waarheen ze zijn gevlucht is niet bekend. Gelukkig raakten de bewoners niet gewond. Zij wisten zelf de politie te alarmeren. Wij startten direct een onderzoek naar deze overval. De slachtoffers deden aangifte. We deden buurtonderzoek en gingen op zoek naar camerabeelden die ons kunnen helpen in de zoektocht naar de daders. In de woning werd sporenonderzoek gedaan door forensisch rechercheurs.



Iedereen die iets heeft gezien van of gehoord over deze woningoverval dat ons kan helpen de overvallers te vinden roepen we op zich bij ons te melden. Bel daarvoor het landelijk politienummer 0900-8844 of de Opsporingstiplijn 0800- 6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000