Explosie aan het Groenveld in Middenbeemster

Door de explosie was brand in en schade ontstaan aan de woning. De brandweer wist de brand te blussen. De woning is onbewoonbaar geworden door de brand. Vanwege de brand werden preventief omliggende woningen ontruimd. Er raakte niemand gewond en er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u kan via 0900-8844. Liever anoniem bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

2023075627