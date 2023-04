Overval tabaksspeciaalzaak Admiraal de Ruijterweg Amsterdam-West

Omstreeks 13.45 uur komen twee overvallers de tabaksspeciaalzaak binnen. Op dat moment helpt de aanwezige medewerker een klant. De overvallers, in het bezit van een slag- en steekvoorwerp, eisen geld waarbij er één over de balie springt. De medewerker wordt vervolgens ernstig bedreigd. Nadat de overvallers geld en goederen wegnemen, verlaten ze de zaak en laten de medewerkers en diverse klanten geschrokken achter. Eenmaal buiten springen de verdachten op een scooter en vluchten in de richting van de Gibraltarstraat/Kijkduinstraat. De politie wordt ingeschakeld. Zij zoeken naar de verdachten in de omgeving. De overvallers worden helaas niet meer aangetroffen.

Signalementen verdachten:

Verdachte 1:

- man

- huidskleur donker getint

- leeftijd 16 á 17 jaar

- lengte ongeveer 1,80 meter

- haar kort zwartkleurig

- jas zwartkleurig

- zwarte bandana voor zijn gezicht

- in het bezit van een slagwapen

Verdachte 2:

- man

- leeftijd 15 á 16 jaar

- lengte ongeveer 1,65 meter

- jas rood/zwart kleurig

- donkere broek

- in het bezit van een steekwapen

Ter plaatse is de recherche een uitgebreid onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.