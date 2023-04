Twee 16-jarigen aangehouden voor overval tankstation

Rond 19.45 uur kwamen twee verdachte personen het tankstation binnen. Onder bedreiging van een wapen eisten zij geld van de aanwezige medewerker. Vervolgens gingen de twee er met de buit vandoor. Agenten startten direct een zoektocht en met behulp van getuigen en de politiehelikopter konden de twee verdachten niet veel later worden aangehouden in de omgeving van het tankstation. De twee verdachten zitten op dit moment vast en worden gehoord.

Was je getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval op het tankstation. Was je getuige of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.