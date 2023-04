36-jarige aangehouden voor namaken bedrijfsauto’s

Na de aanhoudingen stopte het onderzoek voor de politie niet. De politie Rotterdam kent een speciaal team dat onderzoek doet naar fenomenen binnen ondermijnende criminaliteit. “Als politie willen we verdachten opsporen en aanhouden, maar in een groot crimineel netwerk zie je dat dit niet de oplossing is om de criminaliteit te stoppen. Als er een ‘vacature’ ontstaat door een aanhouding, dan is zo’n plek zo weer opgevuld.”, vertelt de onderzoeksleider. “Natuurlijk moeten we incidenten blijven onderzoeken en verdachten aanhouden, maar we moeten ook breder kijken. Het hele fenomeen in kaart brengen. Als je weet hoe zo’n netwerk werkt en wat hun tactieken zijn, dan kun je nadenken over interventies. Of we barrières kunnen opwerpen om hun werkwijze te verstoren.”

En dus duikt Team Oscar, zoals het speciale ondermijningsteam heet, dieper in de systemen. In zogeheten ‘restinformatie’ van onderzoeken. En brengt al dat soort informatie samen om een beter beeld te krijgen van criminele netwerken en hun werkwijzen. Daarbij stuiten ze soms ook op sleutelfiguren die een rol spelen in deze criminaliteit. Zoals de 36-jarige man die afgelopen woensdag 12 april werd aangehouden.

De man wordt ervan verdacht auto’s te hebben geprepareerd waarmee uithalers de haventerreinen op werden gebracht en drugs weer het terrein af. Dat lukte omdat hij de auto’s zodanig bewerkte dat ze precies leken op auto’s die op dit terrein mogen komen. De kleuren, de bestickering… hij zorgde dat ze niet van de reguliere bedrijfsauto’s te onderscheiden waren.

De 36-jarige man uit Ridderkerk werd woensdagochtend aangehouden in zijn woning. In zijn woning vond de politie een grote hoeveelheid dure merkkleding en een duur merkhorloge. Ook trof de politie drie personenauto’s bij de woning. Omdat wordt aangenomen dat hij deze heeft kunnen kopen met crimineel verkregen geld én omdat misdaad niet mag lonen, zijn deze spullen in beslag genomen.