Getuigen gezocht schietincident Rossenburgpad

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De daders zijn op de vlucht geslagen. Het signalement van één van hen is: jongen van 17 à 18 jaar oud, ongeveer 1.70m lang, was zwart gekleed en droeg een grijze jas met capuchon. De politie is gelijk een onderzoek gestart en spreekt met getuigen, kijken naar camerabeelden en doet sporenonderzoek.



Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.