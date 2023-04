Bestuurder luistert niet naar agenten

Toen agenten op de A58 ter hoogte van Etten-Leur aankwamen bij de plaats van het ongeval roken ze een alcohollucht bij de man. Dat weigerde de verdachte en de dienders besloten hem aan te houden. Omdat de man nog steeds weigerde mee te werken gebruikten de agenten pepperspray om hem aan te kunnen houden. Het lukte de man niet om een blaastest te voltooien. Op het bureau werd een speekseltest afgenomen waaruit bleek dat hij onder invloed van drugs was. Een GGD-arts heeft ook nog bloed bij de verdachte afgenomen. Hij is met een rijverbod en proces-verbaal op zak enkele uren later weer in vrijheid gesteld.