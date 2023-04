Man, veroordeeld voor verkrachting, aangehouden op parkeerplaats

Verkrachting en kinderporno

In samenwerking met het Internationaal Rechtshulp Centrum Amsterdam (IRC) startte het EVA-team een onderzoek naar een 44-jarige man uit Slowakije die is veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige en kinderporno. De man bleek afwisselend in het buitenland en in de omgeving van Rotterdam te verblijven. Op 6 maart hield het team de man aan in Gilze-Rijen toen hij hier op een parkeerplaats stond. Hij krijgt een gevangenisstraf van bijna vijftien jaar.



Man aangehouden voor poging tot doodslag

Op 14 maart hield het EVA-team twee mannen aan in het noorden van het land. De eerste man, een 22- jarige man uit Zoetermeer, is aangehouden voor geweldpleging en diefstal met geweld. Na onderzoek en samenwerking met de collega’s van het observatieteam Noord-Nederland traceerden ze de man in Delfzijl, waar hij werd aangehouden op zijn werk. Na een vluchtpoging kon hij worden aangehouden. Ook hield het team in het noorden van het land een 39-jarige man uit Den Haag aan, die is veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij krijgt ruim twee jaar gevangenisstraf. Hij bleek in het Friese Stiens te verblijven, waar hij door het EVA-team is aangehouden.



Overige aanhoudingen

Het politieteam hield op 2 februari een 30-jarige man uit Hillegom aan. De man krijgt bijna vier jaar gevangenisstraf voor drugshandel en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ook is een 42-jarige man uit Den Haag aangehouden op 8 februari vanwege zijn bijdrage aan een oplichtingszaak. Hij krijgt 167 dagen gevangenisstraf. Een 29-jarige man stond gesignaleerd voor 90 dagen gevangenisstraf. De man ging er eerder onder invloed van alcohol in een auto vandoor voor de politie en crashte op de A12. Het team hield de man aan tijdens zijn verblijf in Den Haag. Naast deze vijf aanhoudingen hielden ze nog vijftien mensen aan die zich probeerden te onttrekken aan hun straf.



Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.