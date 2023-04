Vodafone meldt einde storing – houd 112 bereikbaar

Alarmnummer 112 is weer bereikbaar zoals gewoonlijk. Hierbij blijft het belangrijk dat je alleen 112 belt als je echt in nood bent. Heeft je vraag geen spoed en wil je toch de politie spreken? Dan kun je bellen met 0900 8844 of via politie.nl contact opnemen.



Houd 112 bereikbaar

Het is belangrijk dat het alarmnummer voor iedereen bereikbaar blijft. Gebruik 112 daarom alleen voor acute situaties. 112 werkt, dus het is niet nodig om te bellen om te controleren of contact mogelijk is.



112NL-app

Voor noodsituaties kan het belangrijk zijn om snel te kunnen bellen of chatten met de meldkamer. Installeer daarom de 112NL-app. Je kunt deze downloaden voor iOs- en Android-toestellen.