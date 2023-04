Meisje overlijdt na verkeersongeval

De aanrijding vond rond 12.00 uur plaats. Een motorbestuurder raakte een bakfiets waar het meisje in zat. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het meisje werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht maar hulp aan het meisje mocht helaas niet meer baten. De verkeersongevallenanalyse heeft direct na het verkeersongeval een sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek naar de toedracht loopt. De bestuurder van de motor, een 26-jarige inwoner van Alkmaar, raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is aangehouden en wordt later verhoord.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt het verkeersongeval en komt graag in contact met getuigen. Ook met getuigen die de motor al eerder hebben zien rijden in de omgeving van de Nicolaas Beetskade. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u (camera) beelden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in.

Slachtofferhulp

De politie bedankt nadrukkelijk alle omstanders en buurtbewoners die na het ongeval, op wat voor manier ook, hulp hebben geboden. De politie kan zich heel goed voorstellen dat indien u de ongeval heeft gezien of op een andere wijze betrokken bent bij dit trieste incident, dit een grote, emotionele impact op u heeft of kan hebben. Ervaart u klachten en heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101 of ga naar de website: https://www.slachtofferhulp.nl/.

2023076680