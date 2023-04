Verdachte aangehouden in Belgisch onderzoek

Bakel - In Bakel heeft de politie vrijdagavond 14 april een verdachte in een Belgisch onderzoek aangehouden. De verdachte is een 34-jarige Roemeense man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 9-jarige jongen uit het Belgische Gent. Voor de aanhouding was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechtbank in Amsterdam met het oog op zijn overlevering aan de Belgische autoriteiten.