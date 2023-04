Aanhouding na achtervolging en gevaarlijk rijgedrag

Agenten zagen de man aanvankelijk rond 21:20 uur slingerend rijden over de N34 bij het knooppunt Holsloot. Omdat het vermoeden bestond dat de bestuurder onder invloed was, werd besloten de bestuurder een stopteken te geven. De bestuurder negeerde dat stopteken en ging er vandoor.



Vervolgens stopte het voertuig op de Boerdijk bij Veenoord. Twee agenten hebben geprobeerd de man aan te houden, maar daarbij verzette hij zich. De bestuurder ging er opnieuw vandoor. Daarbij ontstond een onveilige situatie, waarbij de agenten maar net konden voorkomen dat ze werden aangereden.



Uiteindelijk is de bestuurder verderop aangehouden, toen het voertuig opnieuw tot stilstand kwam. De politie heeft onder andere een autoruit ingeslagen om controle te krijgen over de verdachte.



De 22-jarige man is overgebracht naar het politiebureau. Uit een blaastest bleek dat hij onder invloed was van alcohol. De man wordt verder verdacht van poging zware mishandeling, het negeren van een stopteken en gevaarlijk rijgedrag. Hij zit nog vast en hij zal worden gehoord. Het onderzoek naar de incidenten is volop gaande.