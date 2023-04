Bestuurder rijdt tegen gevel van woning

Het ongeval gebeurde rond 05.05 uur. De bestuurder reed vanaf de Schouwburgring de Bredaseweg op. De automobilist raakt vermoedelijk de macht over het stuur kwijt en botst op een stoeprand. Vervolgens is de auto tegen de voorgevel van de woning tot stilstand. Er is niemand gewond geraakt. De auto is total loss. De gevel van de woning liep schade op. Brandweerlieden hebben de woning gecontroleerd en geven aan dat er geen direct instortingsgevaar is.