Laffe daad

Het slachtoffer (88) uit Hoogerheide had haar schoudertas aan de rollator gehangen. Een man vroeg haar de weg naar een winkel en tijdens haar uitleg, greep de man de schoudertas en rende weg richting de Raadhuisstraat. De vrouw bleef onthutst achter. Een omstander hielp haar naar huis en een andere omstander achtervolgde de dief, maar die wist in een auto te ontkomen. De politie is een onderzoek gestart.