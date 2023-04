Aanhouding na steekincident Hoogkarspel

Een 37-jarige man uit Enkhuizen werd vroeg op de avond aangehouden in een woning aan de Laurier. Omdat de man mogelijk nog gewapend was met het steekvoorwerp droeg de politie uit veiligheidsoverwegingen extra beschermende kleding en waren politiehonden aanwezig.

Informatie en beelden

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die ofwel meer informatie hebben, of beschikken over (camera)beelden, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingcamera’s, dashcams of videodeurbellen. Alle informatie is welkom. Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaknummer te vermelden: 2023076889.