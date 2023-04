Overval op tankstation in Vaals

Signalement

Beide verdachten hadden een getinte huidskleur, zijn tussen de 25-30 jaar oud, droegen een donkere broek, een jas met capuchon en mondkapjes. De informatie werd gedeeld met de collega’s van de politie in Duitsland.

Onderzoek

Op dit moment vindt er een buurtonderzoek plaats en bekijkt de politie de camerabeelden. De politie is op zoek naar getuigen. Getuigen kunnen contact opnemen met telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000.