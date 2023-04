Twee arrestaties na bedreiging met vuurwapen in Roosendaal

Roosendaal - De politie heeft zondagavond 16 april 2023 omstreeks 23.15 uur op de A58 ter hoogte van Kruiningen twee Middelburgers (15 en 22 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van bedreiging met een vuurwapen van een 17-jarige jongen in Roosendaal. In hun auto werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Bij het incident in Roosendaal heeft de politie enkele waarschuwingsschoten gelost. Er raakte niemand gewond.