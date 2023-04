Politie onderzoekt 2 schietincidenten Den Bosch

Zandzuigerstraat

Rond 20.00 uur kregen we een melding binnen dat een getuige meerdere schoten had gehoord bij de parkeerplaats van station ’s-Hertogenbosch Oost. De melder zag daarna twee donkerkleurige auto’s met meerdere inzittenden wegrijden van de parkeerplaats. Zowel de betreffende auto’s als de inzittenden werden niet meer aangetroffen door toegesnelde collega’s. Wel werden er meerdere hulzen gevonden. De straat werd wijds afgezet voor verder (sporen)onderzoek. O.a. een speurhond werd ingezet en spraken collega’s met verschillende getuigen. In de omgeving is uitvoerig gezocht naar de mogelijk betrokken auto’s, maar die werden niet meer gevonden.

Rompertdreef

Tegen 01.30 uur werd er opnieuw melding gemaakt van een schietincident. Ditmaal zou er op de Rompertdreef vanuit een donkerkleurige auto op een witte auto zijn geschoten. Collega’s konden de witte auto achterhalen waarna een korte achtervolging ontstond. De bestuurder van de witte auto parkeerde de auto op de Vierde Rompert en vluchtte daarna door een steegje het park in en wist te ontkomen. Ook hier startten we direct een onderzoek en kwamen forensische rechercheurs ter plaatse. De achtergelaten auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Bij beide schietpartijen zijn er, voor zo ver wij nu weten, geen gewonden gevallen. We zitten nog wel met veel vragen. Wat speelde er bij beide incidenten? Wat ging eraan vooraf? Uiteraard wordt in het onderzoek ook meegenomen of we een verband zien tussen beide incidenten, maar vooralsnog worden beide incidenten afzonderlijk van elkaar onderzocht.

Wie weet meer?

De politie komt graag in contact met getuigen van beide schietincidenten. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de incidenten, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Geef het door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.