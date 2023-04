Explosie en brand bij woning

De bewoners konden gelukkig de woning via het dak verlaten en zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden last van rookinhalatie.

De politie heeft meteen een (forensisch) onderzoek ingesteld. Ook wordt onderzocht of er bruikbare beelden zijn, afkomstig van de dit weekeinde geplaatste camera’s.

Uit het onderzoek dat al loopt naar eerdere incidenten in Purmerend en Middenbeemster blijkt dat het gaat om een crimineel conflict en extra wrang is dat de bewoners van het huis op de Weverstraat daar niets mee te maken hebben.

Afgelopen zaterdag is in dit onderzoek al een 20-jarige Purmerender aangehouden en de recherche onderzoekt het verband tussen deze zaken. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De politie vraagt, net als de burgemeester, aan buurtgenoten om voor elkaar te zorgen en op elkaar te letten. Informatie over deze zaken kan gedeeld worden via 0900-8844. Of via dit formulier…..

Bij spoed altijd 112.