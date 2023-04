Overval op supermarkt in Groningen

Bij de overval zou een medewerker van de supermarkt bedreigd zijn met een mes. De medewerker raakte daarbij niet gewond. De verdachte is er na de overval vandoor gegaan. Wat er werd buitgemaakt is nog niet bekend.

Aanhouding

Kort na de overval, rond 21:15 uur, zagen collega's de verdachte in de omgeving va de Elzenlaan in Groningen. De man, een 48-jarige inwoner van Groningen, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de toedracht van de overval is gaande.

Heeft u informatie?

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn en hebben wij u nog niet gesproken? Dan komen we graag met u in contact. U kunt uw informatie met ons delen via telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.