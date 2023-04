Verdachten drugshandel aangehouden

Leiden / Valkenburg - foto: archief politie In woningen in Leiden en Valkenburg zijn dinsdagochtend 18 april drie verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel. Na de aanhoudingen volgden doorzoekingen in vijf woningen en drie bedrijfspanden. De verdachten, Leidenaren van 28 en 33 jaar en een 43-jarige man uit Valkenburg, zitten vast.