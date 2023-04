Woningoverval Alphen in Team West en Opsporing Verzocht

Overval woning Kaninefatendreef Alphen aan den Rijn

Op maandag 24 oktober rond 02.30 uur vindt een zeer gewelddadige overval in een woning aan de Kaninefatendreef in Alphen aan den Rijn plaats. De bewoners worden mishandeld, bedreigd met een vuurwapen en een mes en vastgebonden in hun eigen huis. De twee overvallers gaan er uiteindelijk vandoor met een tv, sieraden en een koffer met een trouwjurk. Na een uur weten de slachtoffers zich te bevrijden. Ze worden voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee overvallers.

Ook vragen we aandacht voor drie gevallen van bankhelpdeskfraude:

Noordplein – Roelofarendsveen

Op dinsdag 13 september wordt een inwoonster uit Roelofarendsveen door een zogenaamde bankmedewerker opgelicht. Deze haalt met een smoes haar pinpas bij haar thuis op. Hiermee pint een onbekende man bij een bank aan het Noordplein in Roelofarendsveen. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze pinner.

Wilgenpad - Ter Aar

Op donderdag 13 oktober wordt een inwoonster uit Ter Aar opgelicht. Een nepbankmedewerker belt haar op en vertelt dat er iets is misgegaan bij een overboeking. Later haalt een onbekende man de bankpas bij haar op. Met deze bankpas wordt later aan het Wilgenpad in Ter Aar gepind. In de uitzending laten we camerabeelden zien van de pinner en van de man die de pas bij het slachtoffer ophaalt.

Skagerrak - Hoofddorp

Op vrijdag 4 november wordt een inwoner uit Leimuiden opgelicht. Nadat hij op een neplink van een bank heeft geklikt, wordt het slachtoffer door een nepbankmedewerker opgebeld. Daarna krijgt het slachtoffer bezoek van een zogenaamde medewerker. De bankpas wordt later opgehaald. Met deze bankpas wordt geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Skagerrak in Hoofddorp. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de pinner.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 20.30 uur op NPO2. Woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO2.