Politie zoekt drie mannen voor poging overval Tarbot

Het was rond 21.50 uur toen er een man aanbelde. De bewoner deed open en de man zei een pakketje voor hem te hebben. Vervolgens zette hij zijn voet tegen de deur en stonden er opeens nog twee mannen bij. Zij droegen mogelijk iets van een (bivak)muts. De bewoner kon de deur gelukkig net op tijd dicht duwen en de mannen renden weg. De politie werd gebeld en startte meteen een onderzoek. Er worden camerabeelden veilig gesteld en een buurtonderzoek gedaan.

Wie heeft er informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord? Mogelijk heeft u camerabeelden, dashcams of ringdeurbellen en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of tip heel makkelijk via bijgaand formulier.