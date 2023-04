Ruim 2000 nepartikelen in beslag genomen

In een bedrijfspand aan de Warenarburg zijn verschillende bedrijfjes gevestigd. Een daarvan gaf bewoners een raar gevoel. Er werd op de meest vreemde tijden heen en weer gelopen met tasjes. Ze meldden dit bij de politie die vervolgens een onderzoek startte. Er bleek een winkel te zitten die nepkleding verkocht van bekende designers. Alles is in beslag genomen en een speciaal team van de politie onderzoekt de zaak. De eigenaar van het bedrijfspand gaat uiteraard maatregelen nemen.

Wat kunt u doen?

Bij de handel in valse merkkleding komen de normale, legale bovenwereld en de criminele onderwereld met elkaar in contact. Die verwevenheid noemen we ondermijning. Handelaars van nep merkkleding bedriegen hun kopers, duperen de echte merkeigenaren, dragen geen belastingen af en steken de volledige winst in eigen zak. Omdat deze handel een criminele, illegale handel is, is er vaak ook sprake van betrokkenheid van figuren die geweld niet schuwen en daarmee een gevaar vormen voor de omgeving.

Maar denk ook aan panden waar opvallend veel bewakingsmaatregelen worden genomen, waar geen duidelijk naambordje hangt, waar op vreemde tijdstippen veel verschillende mensen in en uit gaan, soms met big shoppers.

Al dit soort signalen kunnen duiden op ondermijnende activiteiten zoals een hennepkwekerij, drugslab, illegaal gokpand of handel in nepmerkkleding. Meld verdachte situaties! Dat kan via 0900-8844 of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. via 0800-7000. Wilt u spreken met het Team Criminele Inlichtingen, bel dan met 088 - 661 77 34.