Hennepkwekerij ontmanteld in Haaren

Agenten stelden ter plaatse een onderzoek in naar aanleiding van een storingsmelding, bij een aantal huizen was namelijk de stroom uitgevallen. Een sterke hennepgeur leidde naar een stenen schuur in de achtertuin van een vrijstaande woning. Er stonden 97 bijna oogstrijpe planten. Ook was er flink geïnvesteerd in materiaal. Zo hingen er vier assimilatielampen, een filter en stonden er vier transformatoren en twee metalen kachels. Tegen de 73-jarige bewoner van het huis behorende bij deze schuur wordt proces-verbaal opgemaakt.

Prioriteit

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven: