Twee aanhoudingen in drugsonderzoek

De verdachten kwamen uit een woning aan de Waalstraat in Alkmaar. In de berging werd na een doorzoeking een grote hoeveelheid drugs en geld in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen om wat voor soort (hard)drugs het gaat. De rol van de aangehouden mannen is in onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie onderzoekt de zaak verder.



