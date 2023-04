Productielocatie drugs ontdekt in vakantiehuisje

Melding

In de middag ontvingen we een melding binnen vanuit het vakantiepark dat er een ruit was ingegooid bij een van de huisje. Toen er iemand polshoogte ging nemen zag diegene meerdere jerrycans in het huisje staan. Er hing ook een vreemde lucht rondom het huisje. Hierop werd direct contact met de politie gelegd.

In het huisje werden, naast de aangehouden man en vrouw, meerdere druggerelateerde goederen door de collega’s aangetroffen. Ook een typische, penetrante geur hing er in het huisje. Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse voor het doen van een meting in verband met de mogelijke gevaar zetting.

Na deze check zijn experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) naar het huisje gekomen voor het doen van verder onderzoek. Zij zijn speciaal getraind en uitgerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in situaties met gevaarlijke chemicaliën. Naast diverse jerrycans werd er o.a. 100 liter GHB, bijna 3 kilo amfetamine, zo’n 6 liter grondstof voor de productie van GHB en ruim 1000 pillen aangetroffen.

Rond 23.30 uur gisterenavond was het onderzoek door LFO afgerond en werd het huisje vrijgegeven. Alle goederen en chemicaliën zijn veilig door LFO geruimd en worden vernietigd. De twee verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek.

Gevaar

Een productielocatie van drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien.