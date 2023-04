Vier dodelijke slachtoffers bij verkeersongeval Jirnsum

Om 21:25 uur komt bij de meldkamer de eerste melding binnen van een ernstig ongeval. Een auto is van de weg geraakt en tegen een boom gereden waarna het voertuig in een sloot is beland. Hulpdiensten waaronder politie, brandweer, ambulance en de traumahelikopter (MMT) gaan ter plaatse.

Vier inzittenden overleden

Aangekomen bij de plaats van het ongeval zien hulpverleners dat de vier inzittenden van de auto zijn overleden aan hun verwondingen. Het gaat om vier mannen van 41, 39, 39 en 35 jaar. Alle mannen komen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Politie onderzoekt ongeval

De politie is een onderzoek gestart. Specialisten van Forensisch Opsporing Verkeer hebben in de avond en nacht onderzoek verricht. Ook wordt er gesproken met mogelijke getuigen en omwonenden.

Fietser(s) gezocht

We zijn in het onderzoek op zoek naar getuigen. Ten tijde van het ongeval zouden er mogelijk mensen over het fietspad hebben gefietst. We zijn specifiek op zoek naar deze fietser(s).

Heeft u iets gezien of gehoord rondom het tijdstip van het ongeluk? Mogelijk zijn er mensen met dashcam- of beveiligingsbeelden waarop het voertuig of het ongeval te zien is. We vragen u om uw informatie te delen door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u Meld Misdaad Anoniem bellen: 0800-7000.